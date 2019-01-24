Путин провел переговоры с Мадуро на фоне кризиса в Венесуэле

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне политического кризиса в южноамериканской стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что российский лидер выразил поддержку властям Венесуэлы и подчеркнул, что внешнее вмешательство грубо нарушает нормы международного права.

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«Президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил за принципиальную позицию Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро.

Среди участников протеста уже есть задержания, по последним данным 16 человек погибли.