NYT: Путин разрушил надежды Японии на завершение спора по Курилам
Президент России Владимир Путин разрушил надежды Японии на скорейшее урегулирование территориального спора по Курильским островам, пишет The New York Times.
После встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Путин заявил, что впереди еще много кропотливой работы. Никаких намеков на то, что Россия может согласиться с требованием Токио отказаться от двух островов, на встрече с журналистами по итогам двусторонних переговоров не было дано, отмечает издание. Абэ признал в свою очередь, что решение проблемы, так и нерешенной более 70 лет с момента окончания войны, будет непростым.
Тем не менее, разрешение этого вопроса с Японией было бы выгодно и Москве, отмечает NYT. Сделка по Курильским островам позволила бы двум странам не только подписать мирный договор, но и предоставила бы России не менее существенные потенциальные выгоды. Имеется в виду возможность того, что Япония — близкий союзник Соединенных Штатов — стала бы прислушиваться к Москве по таким вопросам, как противоракетная оборона, пишет газета.