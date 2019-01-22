Россия хочет восстановить хорошие отношения с Норвегией

Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что Москва готова восстанавливать хорошие отношения со страной, передает РИА «Новости».

«Отношения (между Россией и Норвегией — ред.) стабильные, но далеки от идеальных. Они намного хуже, чем это было несколько лет назад, нет той степени доверия, которая была в течение многих десятилетий, в том числе даже в годы холодной войны. Есть много вопросов, которые страдают из-за этого», — сказал Рамишвили.

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По его словам, в результате ухудшения отношений между странами в последние годы не реализуются крупные совместные проекты, теряется интерес российских бизнес-операторов в работе на норвежском рынке.

При этом Рамишвили добавил, что в условиях, когда усложняются отношения между государствами, хорошие контакты сохраняются на региональном уровне, и важно, чтобы это сотрудничество продолжалось.