Путин высказался по косовскому вопросу

Президент России Владимир Путин высказался по вопросу урегулирования в Косово, передает РИА «Новости».

Он отметил, что для решения вопроса по факту мало что исполняется.

«Скажем, муниципалитеты должны были создаваться сербские в Косово. Ничего не создается. По резолюции 1244, о которой уже упоминали,… предусмотрена возможность присутствия сербских полицейских и даже пограничников на территории Косово. Где это все? Ничего нет, поэтому нужно с большим уважением относиться к международному праву, и только в этом случае можно добиваться справедливых решений», — добавил он по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем.

Ранее Владимир Путин вручил орден Александра Невского сербскому лидеру Александру Вучичу.