Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен участвовать в выборах в Европейский парламент. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал на одном из мероприятий партии «Вперед, Италия» в Сардинии.

«Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться», — отметил Берлускони.

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За время своей политической карьеры Сильвио Берлускони трижды возглавлял итальянское правительство.

Выборы в Европарламент запланированы на конец мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что приехавший на день рождения российского президента Владимира Путина Берлускони узнал, какого цвета Черное море.