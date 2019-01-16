Песков ответил на вопрос, ругается ли Путин матом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, ругается ли Владимир Путин матом. Об этом сообщает «АиФ».

Он заявил, что предпочитает оставить его без комментария.

«Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу», — сказал Песков.

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Представитель Кремля добавил, что при этом «кровь стынет».

Ранее Песков объяснил, почему в Чечне называют объекты именем Путина