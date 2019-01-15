Белый дом открестился от кандидатуры Иванки Трамп на пост главы Всемирного банка
Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка не является кандидатом на пост президента Всемирного банка, сообщает издание Politico.
Об этом заявил представитель Белого дома Джессика Дитто.
Она уточнила, что сообщения о возможности данного назначения «не соответствуют действительности».
Реклама
Ранее сообщалось, что среди претендентов на этот пост также фигурирует бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.
Нынешний глава Всемирного банка Джим Ен Ким покинет свой пост 1 февраля.