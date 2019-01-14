Эксперт объяснил важность встречи глав МИД России и Японии

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Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов заявил, что факт встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно является «отрадным». Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что последние высказывания российской стороны по вопросу двусторонних отношений были «очень жесткими» и некоторые эксперты предполагали, что в диалоге России и Японии может наступить «некоторая пауза». Однако, заметил Кистанов, этого не произошло и встречу Лаврова и Коно можно считать «отрадным» фактом.

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Он также отметил, что японский премьер-министр Синдзо Абэ «хочет войти в историю как человек, решивший территориальный вопрос» и выразил мнение, что после «жестких» заявлений официальной Москвы у него могли «ослабнуть надежды» относительно успеха этого предприятия.

Ранее в Кремле назвали темы предстоящих переговоров Абэ и российского президента Владимира Путина.