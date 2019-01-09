Стало известно, где похоронят Анатолия Лукьянова

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Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин проинформировал, где пройдут похороны последнего председателя Верховного Совета СССР и экс-депутата Госдумы Анатолия Лукьянова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кашина, похороны состоятся на Троекуровском кладбище 11 января. Он также выразил соболезнования родным и близким Лукьянова.

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«Завтра мы все еще уточним на заседании комиссии, но, предварительно, так», — сказал Кашин.

Ранее сообщалось, что на 89 году жизни скончался последний председатель Верховного Совета СССР и экс-депутат Госдумы Анатолий Лукьянов.