Песков раскрыл детали предстоящего визита Эрдогана в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящем визите главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, это произойдет в скором времени.
«Мы в достаточно ближней, если не в ближайшей перспективе ожидаем и готовим такой визит. Вместе с тем, пока каких-либо дат не определено», — отметил Песков.
Ранее Песков подтвердил встречу турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным.