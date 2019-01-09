Песков раскрыл детали предстоящего визита Эрдогана в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящем визите главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это произойдет в скором времени.

«Мы в достаточно ближней, если не в ближайшей перспективе ожидаем и готовим такой визит. Вместе с тем, пока каких-либо дат не определено», — отметил Песков.

Ранее Песков подтвердил встречу турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным.