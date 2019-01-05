Улицу перед башней Трампа предложили назвать в честь Обамы
В США создали петицию с предложением назвать улицу, на которой расположена Trump Tower в Нью-Йорке в честь бывшего президента США Барака Обамы, сообщает The Hill.
В честь Обамы предлагается назвать участок Пятой авеню между 56-й и 57-й улицами. Отмечается, что таким образом президенту США Дональду Трампу придется указывать в адресе своего избирательного штаба имя Обамы, поскольку штаб, вероятно, будет расположен в Trump Tower.
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На утро пятницы подписи под петицией поставили 4,3 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что рекордное число американцев заявило о желании покинуть страну.