Экс-главу СБУ Наливайченко выдвинули в президенты Украины
Еще одним кандидатом в президенты Украины выдвинут бывший глава СБУ и лидер партии «Справедливость» Валентин Наливайченко. Об этом сообщается на сайте партии.
Как отмечается, Наливайченко никогда не допустит коррупции и произвола.
«Функция президента — служить людям, а не прятаться от них за стенами собственной канцелярии и иммунитетом», — заявил Наливайченко.
Ранее шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что обнародует предвыборную программу после того, как будет официально зарегистрирован в качестве кандидата в президенты.