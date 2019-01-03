Экс-главу СБУ Наливайченко выдвинули в президенты Украины

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Еще одним кандидатом в президенты Украины выдвинут бывший глава СБУ и лидер партии «Справедливость» Валентин Наливайченко. Об этом сообщается на сайте партии.

Как отмечается, Наливайченко никогда не допустит коррупции и произвола.

«Функция президента — служить людям, а не прятаться от них за стенами собственной канцелярии и иммунитетом», — заявил Наливайченко.

Ранее шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что обнародует предвыборную программу после того, как будет официально зарегистрирован в качестве кандидата в президенты.