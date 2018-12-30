Путин не поздравил с Новым годом лидеров Грузии и Украины
Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом лидеров Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко, сообщает РИА «Новости».
Глав Украины и Грузии не оказалось в опубликованном на сайте Кремля списке поздравлений.
Всего Путин поздравил руководство почти 40 стран.
Также поздравления получили в общей сложности более 50 адресатов, включая руководителей спортивных ассоциаций и объединений, экс-президентов и бывших премьеров.