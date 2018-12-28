Лидер демократов в сенате объяснил продление «шатдауна»

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Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер заявил, что у представителей Республиканской и Демократической партий слишком много разногласий по вопросу возобновления работы правительства. Об этом сообщает Reuters.

Подробности о мнении Шумера по «шатдауну» не приводятся.

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Ранее сообщалось, что конгресс США не стал обсуждать прекращение «шатдауна». Отмечалось, что встреча членов палаты представителей и сената продлилась «несколько минут».

Также ранее стало известно, что большинство американцев возлагают вину за приостановку работы правительства на президента США Дональда Трампа, а не Демократическую партию.