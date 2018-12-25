NYT: республиканцы должны пригрозить Трампу увольнением

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Настало время для того, чтобы лидеры Республиканской партии США пригрозили президенту США Дональду Трампу увольнением, пишет в колонке The New York Times Томас Фридман.

Фридман отмечает, что прошедшая неделя стала переломным моментом для многих американцев, в том числе и республиканцев. До этой недели самым правильным вариантом развития событий был тот, в котором решение об уходе Трампа принимают избиратели на следующем голосовании, полагает колумнист.

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По его словам, единственный ответственный выбор для Республиканской партии в настоящее время заключается в том, чтобы решиться на «вмешательство» в президентство Трампа. Республиканцы должны дать понять Трампу, если в его поведении не произойдет радикальных изменений, то у руководства партии не будет выбора, кроме как настаивать на его отставке или присоединиться к требованиям провести импичмент президента США, пишет Фридман.

Учитывая политическую реальность и расположение сил в сенате США — этот процесс должен начинаться с республиканцев, настаивает автор. Фридман подчеркивает, что ущерб от «неконтролируемого Трампа» может выйти далеко за пределы одного государства.