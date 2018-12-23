Песков оценил страх Путина перед вопросами журналистов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российский лидер Владимир Путин не боится никаких вопросов. Об этом сообщает ТАСС.
«Абсолютно нет», — заверил Песков, когда его спросили, боится ли Путин каких-либо вопросов, которые ему могут задать журналисты.
Пресс-секретарь отметил, что Путин знал, что украинский журналист не будет его спрашивать про «успехи российской экономики» на пресс-конференции, однако дал ему слово. Он заметил, что журналисты «Новой газеты» также не собирались говорить президенту о том, «с каким количеством проблем удалось справиться за последние годы».
Также Песков напомнил, что у Путина «очень сильная долгая память», которая позволяет президенту запомнить «большое количество цифр».
Ранее Песков рассказал о клевете, жалобах и нежурналистах на пресс-конференции Путина.