Вице-губернатор Петербурга заявил о готовности уйти с поста из-за дольщиков

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что готов уйти в отставку после того, как активистка обманутых дольщиков Алла Андреева пожаловалась президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции российского лидера, передает РИА «Новости».

По его словам, Андреева, которая отказалась от сотрудничества с вице-губернатором, сделала это ради пиара, а сама обманутым дольщиком не является.

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«Пользуясь случаем, хочу сказать, что работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства… не буду. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку», — сказал Албин.

Вице-губернатор подчеркнул, что затронуты оказались честь и достоинство Албина и его коллег.

Ранее сообщалось, что Минстрой посчитал обманутых дольщиков.