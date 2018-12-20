Взявшая интервью у Путина девушка поделилась впечатлениями

Регина Парпиева, взявшая интервью у президента Владимира Путина, поделилась своими впечатлениями от беседы с главой государства, передает РИА «Новости».

Интервью, которое продлилось 20 минут, девушка назвала очень волнительным, однако добавила, что в нужный момент слова сами стали к ней приходить.

Реклама

Она не смогла ответить, с кем бы еще хотела сделать интервью, но призналась, что быть журналисткой ей понравилось.

Ранее Владимир Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой рассказал, для чего проводит большую пресс-конференцию.