Корбин открестился от оскорбления Мэй

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Британский лидер лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбин заявил, что не называл премьер-министра Великобритании Терезу Мэй «глупой женщиной». Об этом сообщает Reuters.

По его словам, он говорил о тех, кто пытается сделать из обсуждения британского кризиса «пантомиму».

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«Во время дискуссии в парламенте с премьер-министром я назвал «глупыми людьми» тех, кто стремится превратить дебаты о национальном кризисе, который переживает наша страна, в пантомиму», — пояснил Корбин.

Он подчеркнул, что выступает против сексистских высказываний.

Ранее сообщалось, что Корбин беззвучно обозвал Мэй в ходе выступления в британском парламенте.