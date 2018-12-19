Корбин беззвучно обозвал Мэй в ходе выступления в британском парламенте

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Британский лидер лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбин после оживленной дискуссии в парламенте с премьер-министром Терезой Мэй беззвучно произнес губами слова «глупая женщина», сообщает Reuters.

Неловкий момент попал в объективы телекамер. Внимательные телезрители сразу прочитали по его губам это известное английское выражение.

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Это не первый раз, когда разразился скандал из-за предполагаемого использования фразы «глупая женщина» в британском парламенте. В июне спикер нижней палаты общин Джон Беркоу применил это выражение к лидеру палаты общин Андреа Лидсом. А в начале декабря читатели по губам не смогли расшифровать, что тихо сказала сама Тереза Мэй во время экспрессивного разговора с лидером Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе.

Ранее Тереза Мэй пообещала прислушаться к своим критикам.