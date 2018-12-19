Нетаньяху попросил Путина занять «правильную» позицию по «Хезболле» в ООН

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что попросил президента России Владимира Путина осудить в ходе заседания СБ ООН действия боевиков движения «Хезболла», передает РИА «Новости».

По словам премьера, он обратился к российскому руководству в рамках подготовки к заседанию СБ ООН.

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«Я… говорил с президентом Путиным в преддверии этого заседания и просил, чтобы Россия заняла правильную позицию, которая заключается в том, чтобы осудить «Хезболла», а не поддерживать их или сохранять нейтралитет», — сказал Нетаньяху.

По его словам, темой обсуждения на заседании будут диверсионные туннели, которые уничтожаются Израилем на границе с Ливаном.

Ранее сообщалось, что военные России и Израиля обсудили, как избежать инцидентов в Сирии.