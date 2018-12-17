Лавров заявил, что Помпео не занимается вопросом отношений США и России

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о взаимоотношениях с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам министра, они уже давно не общались.

«У меня такое ощущение, что он уже не занимается внешней политикой (США) на российском направлении», — сказал Лавров.

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Он добавил, что при наличии интереса к развитию отношений России и США у Помпео было бы понимание необходимости встречаться и разговоривать. Министр отметил, что отношениями с Россией в настоящее время больше занимается советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Ранее СМИ сообщили, что новый отчет о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке.