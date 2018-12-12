Порошенко назвал войной события в Керченском проливе
Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News обратился к президенту России Владимиру Путину и назвал войной события в Керченском проливе, где были задержаны моряки ВМС Украины при пересечении границы с Россией.
«Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — заявил Порошенко.
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Он также назвал агрессией действия российских пограничников при задержании кораблей. Официального объявления со стороны Украины не было.
Ранее сообщалось, что один из задержанных при пересечении границы с Россией украинских моряков отказался признавать вину.