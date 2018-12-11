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Президент России Владимир Путин связал протесты в Париже с призывами к несанкционированным митингам, отвечая на вопрос о возможности пересмотра дела правозащитника Льва Пономарева в ходе заседания Совета по правам человека, передает РИА «Новости».

«Речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Страна потом погружается в условия чрезвычайного положения», — сказал Путин.

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Президент сказал, что заранее попросил подготовить справку по данному делу, в которой было указано, что речь в нем идет о призывах к несанкционированному митингу.

Ранее Путин пообещал поручить генеральному прокурору России Юрию Чайке провести проверку по делу Пономарева.