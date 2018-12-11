Путин высказался о деле правозащитника Льва Пономарева

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Президент России Владимир Путин прокомментировал дело в отношении правозащитника Льва Пономарева, передает ТАСС.

По его словам, он намерен обратиться к генеральному прокурору Юрию Чайке, чтобы провести проверку.

«Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть повнимательнее (на это дело. — «Газета.Ru»)», — заявил Путин.

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Российский лидер однако добавил, что ставить под сомнение решение суда почти невозможно.

«Есть суд, он принял решение, потом второе решение. Я, разумеется, исходил из того, что эта тема всплывет (в обсуждении. — «Газета.Ru»). Но что я увидел из той справки, которую прочитал, — речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США призвал Россию освободить правозащитника Льва Пономарева.