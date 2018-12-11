Путин допустил изменение закона о митингах

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В закон о митингах могут быть внесены изменения, сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава СПЧ Михаил Федотов заявил о необходимости вернуться к обсуждению совершенствования закона о митингах и созданию культуры свободы собраний без «казачьих нагаек и провокаций». В частности, он напомнил о задержании правозащитницы Людмилы Алексеевой на акции 31 декабря 2009 года.

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«Почему нет? Надо только подумать, взвешенное решение принять. Но я обратил бы ваше внимание и на другие слова. По поводу Людмилы Михайловны, вы сказали, что она была задержана даже в 2009 году, потом многое изменилось, и вы добавили: «Она умела находить компромисс». Понимаете, значит, в условиях действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать», — ответил Путин.

По словам президента, рассмотрение возможности внесения корректировок в закон вполне возможно.

Ранее сообщалось, что Путин начал заседание СПЧ с минуты молчания в память о правозащитнице Людмиле Алексеевой.