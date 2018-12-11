Time включил россиян в число «Защитников»

Журнал Time включил в число «Защитников» — журналистов, пострадавших в борьбе за свободу слова — россиян. Об этом сообщается в заметке на сайте журнала.

Среди упомянутых российских граждан — журналист Аркадий Бабченко, журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, а также редакция «Новой газеты».

Ранее сообщалось, что по версии журнала Time человеком года стали «Защитники». На обложки были помещены убитый саудовский журналист Джамаль Хашукджи, жены арестованных в Мьянме журналистов Reuters, основательница филиппинского портала Rappler Мария Ресса и редакция The Capital Gazzete.