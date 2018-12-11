NYT рассказала, как связанные с Трампом лоббисты помогают защитить от санкций США

Из-за того, что администрация президента США Дональда Трампа все чаще прибегает к введению санкций, пошлин и других мер в отношении иностранных правительств, людей и компаний, те, кто под угрозой санкций, стали обращаться за помощью в лоббистские и PR-компании в Вашингтоне, пишет The New York Times.

Газета отмечает, что самые большие гонорары за работу достаются тем лоббистам и консультантам, у которых есть связи с Трампом или его администрацией.

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В июле должностные лица из администрации президента США Дональда Трампа и их союзники, включая адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, присутствовали на встрече с инвесторами в отеле Хэй-Адамс с видом на Белый дом. На встрече должен был выступить с короткой презентацией специальный посланник Демократической Республики Конго. В приглашении на встречу указывалось, что на ней можно будет узнать о «роли Африки в получении доступа к таким важнейшим минералам, как кобальт», а также обсудить «стратегические отношения» между Соединенными Штатами и странами Африки.

На самом же деле прием был частью агрессивной лоббистской и пиар-кампании, к которой привлекались люди со связями с администрацией США для того, чтобы попытаться рассеять опасения президента республики Жозефа Кабилы в отношении возможных дополнительных санкций со стороны Вашингтона из-за нарушения в сфере прав человека и коррупции, пишет NYT.

В частности, правительство президента Жозефа Кабилы наняло израильскую фирму за $8 млн и обратилось к консультантам, которые могли бы оказывать посреднические услуги на самых высоких административных уровнях в США, добавляет NYT.

Среди успешных примеров NYT приводит случай, когда в июне после личного вмешательства Трампа министерство торговли США отменило санкции против китайской технологической компании ZTE. Отмечается, что китайская фирма вела трехмесячную лоббистскую кампанию, стоившую $1,4 млн.

Кроме того, американский адвокат Алан Дершовиц, которого неоднократно приглашал в Белый дом Трамп, консультирует Дэга Гетлера — израильского миллиардера, попавшего под санкции в прошлом году за его связи с президентом Конго в рамках законодательства в сфере прав человека, отмечает издание.