В Таиланде сняли запрет на политические действия

Власти Таиланда сняли введенный военными запрет на политическую деятельность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Военное правительство страны ввело запрет на политические действия после прихода к власти во время 2014 года. Отмечается, что впервые ограничения были ослаблены в сентябре, когда был снят запрет на организацию политических партий.

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«Люди и политические партии смогут принять участие в политической деятельности в период, предшествующий выборам в соответствии с конституцией», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о поддержке экономики Таиланда российскими туристами.