Путин поддержал идею переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток

Президент России Владимир Путин подпишет указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, передает «Коммерсантъ».

По данным издания, в октябре с таким предложением выступил врио главы Приморья Олег Кожемяко. Кожемяко направил письмо президенту Путину с предложением о переносе столицы. 7 декабря президент написал, что согласен с письмом.

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По словам эксперта, это решение носит не только предвыборный характер — в нем есть и рациональное зерно, так как большие экономические проекты давно связаны именно с Владивостоком.

Ранее источники сообщали, что в Кремле обсуждается идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток в случае, если губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», не выиграет во втором туре выборов главы региона.