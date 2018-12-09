Медведев высказался о смерти Людмилы Алексеевой

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в своем фейсбуке выразил соболезнования в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой.

«Ее имя не просто ассоциировалось с правозащитной деятельностью – для многих Людмила Михайловна стала олицетворением свободы и демократических перемен в России. Она не боялась говорить, когда другие молчали», — написал Медведев.

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Он подчеркнул, что Алексееву отличали мужество, самоотвержность и неизменная твердость в отстаивании своей позиции.

Ранее сообщалось, что в посольстве США отреагировали на смерть Алексеевой.