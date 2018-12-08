Депутаты Рады призвали Тимошенко ответить на обвинения в коррупции
Депутат Верховной рады Артур Герасимов заявил, что украинские парламентарии призвали лидера партии «Батькивщина» и экс-премьера Украины Юлию Тимошенко ответить на обвинения в коррупции. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, депутат Рады призвали Тимошенко ответить на данные обвинения во время прямых публичных дебатов.
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Он также добавил, что Тимошенко придется ответить и на обвинения в злоупотреблении властью.
Ранее сообщалось, что Тимошенко заподозрила в «искусственности» военное положение на Украине.