Посольство России выясняет обстоятельства смерти россиянина в тюрьме США
Посольство России в США начало расследование обстоятельств смерти россиянина Германа Волкова в больнице города Джексонвилл штата Флорида, передает ТАСС.
По информации американских властей, он скончался в результате остановки сердца.
«В настоящее время посольство выясняет принадлежность умершего к российскому гражданству, обстоятельства и причины его смерти, а также контакты его родственников», — отметили в посольстве.
Ранее в США заявили о смерти сидевшего в миграционной тюрьме россиянина.