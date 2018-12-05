Figaro назвала секрет успеха Путина

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Французская газета Figaro назвала свою версию причины успеха президента России Владимира Путина. Материал был опубликован на сайте издания.

Как отмечается, Россия выходит победительницей из большинства международных конфликтов на протяжении многих лет.

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По мнению издания, причина заключается в хорошем образовании Путина.

Подчеркивается, что большую роль играет его глубокое знание географии, а также понимание особенностей каждого государства и разных народов.

Ранее Associated Press рассказало о влиянии России на Балканы.