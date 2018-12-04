Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко

Омбудсмен Украины Людмила Денисова упала в обморок во время речи президента Петра Порошенко в прямом эфире телеканала ICTV.

Уточняется, что женщине стало плохо, когда Порошенко говорил о реакции мира на инцидент в Керченском проливе.

Порошенко прервал выступление и помог ей подняться, после чего передал медикам.

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«Она работает по 20 часов в неделю, чтобы освободить украинских моряков», — сказал Порошенко, вернувшись на трибуну.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Запад «быстро» отреагировал на инцидент в Керченском проливе.