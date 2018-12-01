Замминистра Украины напал на депутата в прямом эфире из-за России

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Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак напал на депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева в прямом эфире политического ток-шоу на телеканале ZIK.

Таким образом Грымчак отреагировал на слова Мураева о том, что российская сторона была не заинтересована в ситуации с задержанием украинских военных в Керченском проливе. Он также отметил, что благодаря сложившейся ситуации была сорвана встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на саммите G20.

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В ответ на это Грымчак назвал Мураева «подлюкой» и пнул стойку депутата с такой силой, что она упала на Мураева.

Ранее сообщалось, что в Германии призвали закрыть порты для российских судов.