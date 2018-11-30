В УПЦ предложили судить Порошенко за разжигание межрелигиозной розни

<img src="//img.gazeta.ru/files3/723/12001723/1529576432-pic905-895x505-27757.jpg">

Глава пресс-службы канонической Украинской православной церкви Василий Анисимов заявил, что уголовное дело по подозрению в межрелигиозной розни, по которому идет проверка у настоятеля Киево-Печерской лавры, нужно завести против президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Порошенко занимается «науськиванием» на православную церковь. Он уточнил, что украинский лидер оклеветал священнослужителей во время телеэфира.

Реклама

Анисимов подчеркнул, что словам украинского президента, они каждое утро якобы молятся за президента России Владимира Путина и за российские вооруженные силы.

«Это же есть не что иное, как науськивание на православную церковь, разжигание межрелигиозной розни», — заключил Анисимов.

Он добавил, что здесь «весь состав преступления налицо».

Ранее сообщалось, что на Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры.