ВЦИОМ: на выборах в Приморье Кожемяко готовы поддержать почти половина избирателей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил в пятницу данные опроса, посвященного выборам губернатора Приморского края, где завершилась регистрация кандидатов, участвующих в выборах главы региона.

В результате самым известным среди кандидатов является врио губернатора края Олег Кожемяко: 83% заявили о том, что знают его, 37% респондентов заявили о доверии ему и еще 17% заявили о своем недоверии главе региона.

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Уровень осведомленности о других кандидатах существенно ниже. Так, об Андрее Андрейченко знают 28% участников опроса, о Розе Чемерис - 26%, Игоре Степаненко - 15%, об Алексее Тимченко - 12%. При этом уровень положительного отношения к этим кандидатам не превышает 6% от всех опрошенных.

Согласно данным опроса, уровень декларируемой поддержки Олега Кожемяко составил 46%, среди тех, кто уверен в своем участии в выборах этот показатель повышается до 52%. Каждый десятый (10%) ответил, что отдал бы свой голос Андрею Андрейченко (12% среди тех, кто точно собирается пойти на выборы). Показатели остальных существенно ниже - за Розу Чемерис готовы проголосовать 6% опрошенных, за Игоря Степаненко - 5%, за Алексея Тимченко - 2%.

Опрос ВЦИОМ был проведен 28 ноября 2018 года по заказу ООО «Издательская компания «Конкурент». В нем принимали участие жители Приморского края в возрасте от 18 лет. Метод исследования – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории Приморского края. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Голосование состоится 16 декабря.