Вашингтон подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20

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Американская сторона подтвердила встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите «большой двадцатки» в Аргентине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

На пресс-конференции у Пескова спросили, как в Кремле расценивают тот факт, что переговоры не подтверждены Вашингтоном и что Трамп может отменить встречу в последний момент.

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«Дело в том, что Вашингтон встречу подтвердил, поэтому я не знаю, как ответить на ваш вопрос», — заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что разговор состоится до закрытия саммита, поэтому временные рамки будут достаточно жесткими.

«Это будет 1 декабря в районе полудня. Действительно, сначала будет непродолжительное, как мы ожидаем, общение двух президентов, а потом российско-американские переговоры, которые около часа могут продлиться», — сказал Песков.

Ранее источник рассказал, на чьей территории встретятся Путин и Трамп.