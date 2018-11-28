Путин рассказал, как встретят желание Киева есть «младенцев на завтрак»
Президент России Владимир Путин предположил, что международное сообщество подаст киевским властям на завтрак младенцев, если они попросят, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Впечатление такое, что все, что они делают сходит им с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут младенцев. А что же, скажут, они хотят кушать, с этим ничего не сделаешь», — сказал Путин.
Глава государства выразил уверенность в том, что власти Украины «с успехом продают антироссийские настроения», так как у них не осталось ничего другого. По его словам, такая политика является «близорукой», так как расслабляет руководство страны и не побуждает их к проведению нормальной экономической политики.
Путин выступал на инвестфоруме «Россия зовет!». Российский и иностранный бизнес получил от президента объяснения, как будет развиваться экономика страны. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию с форума.