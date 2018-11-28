Путин рассказал, как встретят желание Киева есть «младенцев на завтрак»

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Президент России Владимир Путин предположил, что международное сообщество подаст киевским властям на завтрак младенцев, если они попросят, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Впечатление такое, что все, что они делают сходит им с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут младенцев. А что же, скажут, они хотят кушать, с этим ничего не сделаешь», — сказал Путин.

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Глава государства выразил уверенность в том, что власти Украины «с успехом продают антироссийские настроения», так как у них не осталось ничего другого. По его словам, такая политика является «близорукой», так как расслабляет руководство страны и не побуждает их к проведению нормальной экономической политики.

Путин выступал на инвестфоруме «Россия зовет!». Российский и иностранный бизнес получил от президента объяснения, как будет развиваться экономика страны. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию с форума.