Путин об отношениях с Украиной: политическая пена схлынет

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Президент России Владимир Путин рассказал о будущем отношений России и Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!», передает корреспондент «Газеты.Ru».

В ответе на вопрос об отношениях с Украиной российский лидер раскритиковал Киев за неумение выстраивать отношения с соседями. При этом он отметил, что народы России и Украины всегда останутся братскими.

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«А эта пена политическая, она сойдет, схлынет».

Ранее сообщалось, что Путин ответил на вопрос про инцидент в Керченском проливе.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию форума «Россия зовет!».