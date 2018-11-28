Путин об отношениях с Украиной: политическая пена схлынет
Президент России Владимир Путин рассказал о будущем отношений России и Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!», передает корреспондент «Газеты.Ru».
В ответе на вопрос об отношениях с Украиной российский лидер раскритиковал Киев за неумение выстраивать отношения с соседями. При этом он отметил, что народы России и Украины всегда останутся братскими.
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«А эта пена политическая, она сойдет, схлынет».
Ранее сообщалось, что Путин ответил на вопрос про инцидент в Керченском проливе.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию форума «Россия зовет!».