Путин рассказал, что будет с Россией после его ухода

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что случится со страной на следующий день после его ухода с политической сцены. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания Инвестиционного форума «Россия зовет», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», — отметил российский лидер в самом начале своего ответа.

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Путин выразил уверенность в том, что Россия после его ухода продолжит развиваться в положительном ключе.

Ранее сообщалось, что Путин пошутил про доллар.