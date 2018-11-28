Песков рассказал о графике Путина на саммите G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о графике главы государства Владимира Путина на саммите «большой двадцатки» в Аргентине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, график российского президента на саммите расписан «по минутам», поскольку кроме непосредственного участия во встрече, запланирован также ряд двусторонних переговоров «на полях» G20, а также официальный визит в Аргентину с соответствующими мероприятиями.

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Кроме того, пресс-секретарь отметил, что в ходе саммита Путин проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.

Ранее в Кремле отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о возможной отмене его встречи с Владимиром Путиным.