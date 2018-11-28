Welt: Германия и Франция высказались против ужесточения санкций ЕС против России

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На фоне эскалации напряженности в российско-украинских отношениях из-за инцидента в Керченском проливе Германия и Франция во время закрытой встречи выступили против ужесточения существующих санкций Европейского союза (ЕС) против России, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов ЕС.

Дипломаты обеих стран во время закрытого заседания в Брюсселе высказались о важности принять меры по укреплению доверия. Cанкции в этот счет не входят, говорится в материале. Вместо этого власти в Берлине и Париже намерены «продолжать свои дипломатические усилия», пишет газета.

По данным ФСБ России, 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу. Российские силы задержали корабли, а после закрыли Керченский пролив для всех судов. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентов в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли.