Трамп задумался об отмене встречи с Путиным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/589/12039589/RTX6BN4Z-pic905-895x505-7811.jpg">

Президент США Дональд Трамп пригрозил отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом сообщает Washington Post.

Отвечая на вопрос о том, имела ли Россия права на задержание украинских кораблей, Трамп заметил, что он ждет «полного отчета» об инциденте от чиновников Белого дома, курирующих вопросы безопасности.

Реклама

«Это будет решающим моментом. Может, у нас не будет встречи. Может быть, у нас вообще не будет встречи», — подчеркнул президент США.

Ранее в Белом доме раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и Трампа.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.