Абэ заявил о желании встретиться с Путиным на G20

<img src="//img.gazeta.ru/files3/801/11962801/RIAN_5632757.HR-pic905-895x505-25900.jpg">

Генеральный секретарь кабинета премьер-министра Ёсихидэ Суга сообщил, что Синдзо Абэ в ходе предстоящего саммита G20 в Аргентине планирует провести отдельную двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Абэ также намерен встретиться с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Реклама

«Премьер Абэ надеется использовать предстоящий саммит для проведения дипломатии на высшем уровне. Готовятся отдельные встречи с президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом, председателем Китая Си Цзиньпином», — рассказал Суга.

Он добавил, что также планируется трехсторонняя встреча с участием Абэ, Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Саммит G20 пройдет с 29 ноября по 1 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Ранее Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным на G20.