Абэ заявил о желании встретиться с Путиным на G20
Генеральный секретарь кабинета премьер-министра Ёсихидэ Суга сообщил, что Синдзо Абэ в ходе предстоящего саммита G20 в Аргентине планирует провести отдельную двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Абэ также намерен встретиться с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.
«Премьер Абэ надеется использовать предстоящий саммит для проведения дипломатии на высшем уровне. Готовятся отдельные встречи с президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом, председателем Китая Си Цзиньпином», — рассказал Суга.
Он добавил, что также планируется трехсторонняя встреча с участием Абэ, Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Саммит G20 пройдет с 29 ноября по 1 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе.