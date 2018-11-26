Трамп: CNN дискредитирует образ США в мире

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Президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал CNN транслирует миру неверный образ страны. Об этом он написал в твиттере.

Он подчеркнул, что за за пределами США телеканал имеет мало конкурентов, и его влияние очень велико. Обладая «мощным голосом», CNN показывает миру происходящее в стране несправедливым и ложным образом.

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«Что-то нужно с этим сделать. В том числе, США могут организовать собственную всемирную сеть, чтобы показать миру, кто мы на самом деле такие. Великолепно!», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что суд предписал Белому дому восстановить пропуск корреспондента CNN Джима Акосты.