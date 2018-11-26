Порошенко не дали выступить в Раде
Президент Украины Петр Порошенко не смог выступить в Верховной Раде с речью о введении военного положения в стране, передает издание »Украинская правда».
Как отмечается, украинский лидер ждал своей очереди час, после чего покинул здание парламента.
Уточняется, что работу Рады блокировали некоторые фракции.
Реклама
«Президент был в кабинете Парубия. Там были Геращенко, Парубий, Бурбак, возможно, еще кто-то. Больше никого туда не пускали. И он просто взял и уехал. Простые депутаты не смогли пообщаться с Петром Алексеевичем», — сказала вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроид.
Ранее сообщалось, что в Раде выступили против военного положения по сценарию Порошенко.