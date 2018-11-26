Путин в курсе конфликта в Керченском проливе

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Президент России Владимир Путин получает всю информацию о ситуации с украинскими кораблями, которые были задержаны в Керченском проливе при незаконном пересечении границы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Речь идет о серьезной провокации, поэтому, конечно же, президент получал и вчера, и сегодня всю полноту информации о том, что происходило», — сказал Песков.

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Он уточнил, что Путин пока не планирует телефонных контактов для обсуждения ситуации в Керченском проливе.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.