Hill: Помпео обсудит с сенаторами США санкции против Эр-Рияда
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис проведут брифинг для американских сенаторов по возможным санкциям против Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники.
По данным издания, Помпео и Мэттис обсудят с сенатом США возможные санкции против Эр-Рияда из-за дела об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
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Как отмечается, основной темой брифинга будет гражданская война в Йемене.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассмотрит проекты санкций против Эр-Рияда.